Bryne får ikke låne Erling Braut Håland

16-åringen flytter til Molde nå.

Erling Braut Håland (t.v.) var tilskuer da Bryne spilte mot Sandnes Ulf lørdag. Her ser han andre omgang sammen med Adrian Berntsen, som startet kampen for Bryne. De to har vært lagkamerater i mange år på aldersbestemte Bryne-lag, men nå skilles deres veger. FOTO: Tarjei Sel