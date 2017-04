Brynes seriekamper strømmes på jbl.no

Tirsdag er det seriestart for Bryne i 2. divisjon, og på jbl.no kan du se både hjemme- og bortekampene direktesendt.

Jærbladets digitale abonnenter kan se Brynes kamper direkte. Her er Kristian Heimdal Magnusson i fint svev mot Vidar for to dager siden. FOTO: Tarjei Sel