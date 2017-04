Fersk babylykke for Klepps kaptein

Gry Tofte Ims og ektemannen Øystein Rugland har blitt foreldre for første gang.

Gry Tofte Ims ble mor for første gang for ni dager siden. Klepp-kapteinen holdt formen ved like omtrent helt fram til fødselen. Bildet til høyre er tatt én måned før datteren Thea kom til verden. FOTO: Privat/Tarjei Sel