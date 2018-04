Hege Hansen sendte Klepp opp på andreplass

Klepp tok sin tredje strake seier i Toppserien.

Slik så det ut et sekund etter seiersmålet mot Lyn for to uker siden. Det var sesongens første seier for Klepp. I dag kan den tredje strake komme, i Trondheim. Fra venstre ser vi Gry Tofte Ims, målscorer Hege Hansen og Hanne Kogstad. FOTO: Tarjei Sel