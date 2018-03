Klepp-trener Olli Harder er irritert

Toppserien starter i morgen. Klepp må klare seg uten tre landslagsspillere i hjemmekampen mot Arna-Bjørnar.

Olli Harder synes det er for tidlig å starte sesongen før påske, og irriterer seg over at Klepp må spille en kamp som kunne vært utsatt. I bakgrunnen Gry Tofte Ims (t.v.) og Tameka Butt. Sistnevnte er ikke tilgjengelig for Klepp før i slutten av april. FOTO: Tarjei Sel