Ladet opp med historisk lagfoto

Brynes herrelag spiller vårens siste treningskamp søndag kveld, hjemme mot Vidar.

Lørdag formiddag stilte dame- og herrelaget til felles lagfotografering for aller første gang. Bak fra venstre: Pål Fjelde, Mari Horpestad, Andreas Jacobsen, Live Sel, Jonatan Braut Brunes, Einar Tunheim Lye, Tonje Øfsteng, Andreas Ueland, Karen Aarrestad Nesse, Paul Addo, Sigrid Hopen Eliasson, Vegard Skjørestad, Jenny Høie Holen og Bjarne Langeland. Midten fra venstre: Atle Soma, Sverre Sele, Erik Rosland, Mathilde Gabrielsen, Simen Næss, Oline Øfsteng, Adrian Berntsen, Karina Fløysvik Hæåk, Kris Devaux, Igor Spiridonov, Emilie Lomeland, Frank Hole, Jenny Flatmo, Kristian Heimdal Magnusson, Martha Helvig Omdal, Ola Johannes Elvedahl, Sander Ystanes, Oddbjørn Øfsteng og Even Sel. Foran fra venstre: Sirwan Saadun, Terje Nesse, Omar Fonstad El Ghaoudi. Kristin Aarrestad Nesse, Mads Bøgild, Marthe C. Johannessen, Rogvi Baldvinsson, Ingrid K. Bøe, Robert Undheim, Caroline Hadland Hunnestad, Asle Tjøtta, Iselin Evje Rusdal, Krister Wemberg, Emilie Erland, Rune Pedersen Bore, Ida Elvedahl, Ole Hjelmhaug, Stian Rosseland og Jone Horpestad. FOTO: Tarjei Sel