Mange lokaloppgjør i 4. divisjon neste år

Seks lag fra Jæren skal spille mot hverandre. Bare Voll må ta noen turer til nordfylket.

Bildet er fra kampen mellom Rosseland og Klepp i september, som endte 1-1. Her er det rett før Klepps Sven André Kyvik (i grønt til høyre) sørger for 0-1 til Klepp. Lagkamerat Ronny S. Egelandsdal følger spent med. Rosselands keeper, Dino Milesevic, er utspilt, og Eirik Monsen (f.v.), Even Sel, Per Haugland, Ola Selliken og Jan Rune Hoff kan lite gjøre. De to lagene møtes også i 2018. FOTO: Tarjei Sel