150 jærbuar skal framføra «Messias»

Kulturskular, kor og symfoniorkester tar sitt største felles løft nokonsinne med konsertane på Nærbø og Kleppe i helga.

Dirigent Christopher McMullen-Laird er flydd inn frå München for å leia den jærske framføringa av Händels «Messias». Her er han fotografert på den første av to fellesøvingar. FOTO: Åge Bjørnevik