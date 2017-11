Ser du hva som sikret Bryne-fotografen gull for dette bildet?

Bryne fotoklubb markerte seg sterkt under NM i foto forrige helg. Morten Klungland gikk helt til topps i kreativ-klassen med bildet «Miracle».

«Miracle» av Morten Klungland vant gull i klassen for kreativt under foto-NM. I tillegg fikk det også Jens Baahus Jenssens plakett for mest kreative bilde. FOTO: Morten Klungland