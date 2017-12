Susanne (24) legg ut på tur åleine med tre små og en hund

Med eittåringen på magen, toåringen på ryggen, hunden i band og fireåringen i andre handa legg Susanne Serigstad (24) ut på tur i skog og mark. - Det er berre å koma seg opp av sofaen, er oppmodinga hennar til andre.

Hunden Shiba går i forvegen og ser an terrenget. Like bak kjem fireåring Aron og mamma med dei to søstrene. FOTO: Hilde Anette Ebbesvik