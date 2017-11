Jærbladets leder: Ordfører-vigsel er ikke en tullete oppgave

Ordføreren og varaordføreren i Klepp er kritiske til at de fra nyttår av må vie brudepar. Her er Jærbladets leder om saken.

Tidligere er det tingrettene som har stått for dette, men nå blir det opp til hver enkelt kommune å legge til rette for at innbyggerne kan bli smidd i hymens lenker. FOTO: illustrasjonsfoto/montasje