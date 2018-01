Vi som har arbeidet med Jærlinja de siste fem år står med mange ubesvarte spørsmål når Statens vegvesen nå har besluttet å legge vekk Jærlinja som alternativ for en ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal vest. Det skriver Rune Gjedrem og Tore Svanes i dette leserbrevet.

Rune Gjedrem, til venstre, og Tore Svanes i Aksjonsgruppa for ny E39 kjemper videre for ny trasé over Høg-Jæren. FOTO: Håvard Ovesen