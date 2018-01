Jærbladets leiar: Overraskande stopp for pelsdyr

ANNONSE

Bare eitt år har gått sidan H, Frp, KrF og Sp sikra stortingsfleirtal for framleis pelsdyrhald - men med strengare krav til dyrevelferd. No vert det stopp for pelsdyrnæringa likevel.

I den nye regjeringsplattforma som Høgre, Frp og Venstre presenterte søndag kveld, har Venstre fått gjennomslag for ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa innan utgangen av 2024. Ein kamel å svelgja for Frp og H, men likevel har dei gått med på det.

Folk frå næringa og bondeorganisasjonane er overraska og rysta, med god grunn. Denne vendinga kom som lyn frå klår himmel.

Mange har investert store summar, både før og etter stortingsvedtaket i januar i fjor. Pengar dei no ikkje har sjans til å tena inn att på dei mindre enn sju åra til alt pelsdyrhald skal vera forbode her i landet.

Her på Jæren finst det mange oppdrettarar. I tillegg får regjeringskompromisset truleg direkte konsekvensar for dei tilsette på Rogaland Pelsdyrfôrlag i Sirevåg - landets største produsent av pelsdyrfôr. Slakteriavfall er ein viktig ingrediens i pelsdyrfôret. Det som no er ein ressurs som gjev inntekter, kan verta avfall som ein må betala for å bli kvitt. Indirekte rammar avviklinga av pelsdyrnæringa dermed også jærbonden.

Med den situasjonen som no har oppstått, er det svært viktig at peldsdyroppdrettarane får god hjelp og støtte. Når rikspolitikarane opptrer så utforutsigbart overfor ei næring, har dei ei ekstra plikt til å tilby gode avviklingsordningar.