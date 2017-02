Jærsk industri-allianse ventar enno på oppdrag

Eit år etter etableringa av Alloyance er ingen oppdrag landa. Talet på medlemsbedrifter er redusert til 14.

SOM VENTA: - Det tek tid å skapa relasjonar, og me ligg i rute i forhold til planen me hadde, seier Arne Borg Pedersen, dagleg leiar i industrisamarbeidet Alloyance.

Nettverket av mekaniske bedrifter på Jæren, som kom i gang for eitt år sidan, skal ha eigen stand under verdas største industrimesse i Tyskland i slutten av april. FOTO: Arkivfoto: