Seks jærbedrifter kan bli tatt ut i streik

Søndag kan det bli streik dersom LO og NHO ikke blir enige i den tvungne meklingen. I dag presenterte LO listen over bedrifter som blir tatt ut i streik i første omgang.

Lederen av LO Jæren, Bernhard Brunes, håper på en god løsning, og at streiken ikke blir noe av. Her er han fotografert på 1. mai-arrangementet på Bryne for to år siden. (Arkivfoto: Åge Bjørnevik)