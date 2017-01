Ståle Kyllingstad fikk gjev oljepris

– Komiteen har bestemt at NPF (Norsk petroleumsforening)-prisen for 2016 går til Ståle Kyllingstad. Det er en vel kvalifisert prisvinner sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.