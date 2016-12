Aarbakke har fått gjeldsavtale for 100 millioner kroner med SR-bank

Fjoråret endte med et underskudd på 34 millioner kroner før skatt for Aarbakkes private investeringsselskap Sydvesten AS.

Dagens Næringsliv skriver at Aarbakkes investeringsselskap nå har fått på plass en gjeldsavtale med SR-bank for Sydvesten og datterselskaper for rundt 100 millioner kroner. Betaling av avdrag og renter fryses frem til november 2019.

– Underskuddene skyldes nedskrivninger i Aarbakke, eller Breimyra Invest hvor investeringen i Aarbakke AS ligger. Det har ikke vært mye aktivitet i mine investeringsselskaper, sier Inge Brigt Aarbakke til Dagens Næringsliv.

Aarbakke tror 2017 og 2018 blir tøffe år og har derfor sikret seg for de kommende årene.

– Det har vært konstruktive forhandlinger. SR-Bank har vært med hele veien, og er kjempeflinke. Vi har fått på plass en god avtale de neste tre årene, sier Aarbakke til DN.