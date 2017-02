Advokat seier folk må engasjera seg i ny fylkesveg

Alle som er varsla om ny f.v. 44 må søkja kunnskap og gje inn-spel i prosessen, rår advokat.

PÅ BANEN: Nærare 700 husstandar i Klepp og Time er varsla om utvidinga av fylkesveg 44 frå Braut til Re. Advokat Per Kristian Haaland i advokatfirmaet Projure seier at det er viktig at folk engasjerer seg. - No er moglegheita for å påverka gjennom forslag, innspel og protestar, seier Haaland. FOTO: Pressefoto/Arkiv