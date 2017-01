Aktor viste til Facebook-meldinger i sin prosedyre

10.000 kroner i bot og subsidiært fengsel i 20 dager der straffen Merete Hodne får dersom hun blir dømt. Aktor mener Malika Bayan ble avvist fordi hun er muslim og bruker hijab.

– Hodne fornærmer en fullstendig ukjent person. Hun oppfattet ikke engang at hun (Malika Bayan journ.anm) snakket tydelig norsk. Hadde Hodne visst det hun vet i dag, hadde hun ikke avvist henne hvis hun hadde gått med på å ta av seg hijaben. Hva er da grunnen til at hun ble avvist? Etter påtalemyndighetens oppfatning er det fordi hun bar hijab, sier Eritsland.

Aktor trekker frem Hodnes ytringer på Facebook og i pressen, og ber retten se dette i sammenheng med hvordan Hodne behandlet Bayan. Hodne har anket saken på grunnlag av at hun mener hijab er et politisk og ikke et religiøst plagg. Aktor mener hun ikke klarer å skille mellom hva som er religion og hva som er politikk.

Han leser opp en Facebook kommentar fra 2014:

– «Islam er mye verre en nazisme. Likevel ønskes islam og muslimer velkommen med åpne armer. Forstå det den som kan.»

– På dette tidspunktet skiller hun ikke mellom religion og politikk. Hun har stilt ut to pyntegriser i vinduet på salongen og skriver «troende muslimer som kjent ikke glad i griser». Her skiller hun ikke mellom politisk og religiøst praktiserende muslimer, sier han.

Hensyn

Aktor trekker frem at retten må tolke diskrimineringsbestemmelsen ut i fra det menneskerettighetene sier om diskriminering i forhold til religion.

– Tingretten framhevet at det almennpreventive hensynet må vektlegges. Man kan jo tenke seg en situasjon der diskriminering går motsatt vei med frisørsalonger som nekter å ta i mot kristne. Dette er viktige hensyn å ta, sier han.

– Letet etter grunnen

Hodnes forsvarer, Linda Ellingsen Eide, går nå gjennom sin prosedyre. Hodne er tiltalt etter straffelovens paragraf 186 (se faktaboks).

– Hijab er ikke et religiøst plagg. Lovens ordlyd åpner ikke opp for at det skal være straffbart å diskriminere på bakgrunn av religiøse symboler eller plagg, sier Eide.

Advokaten sier at lovbestemmelsen ikke åpner for at religiøse plagg eller symboler omfattes av straffelovens bestemmelser.

– Merete Hodne har aldri uttrykt at hun var i mot Malika Bayans religion da hun kom inn i salongen. Her har man letet etter grunnen til at hun ble avvist, sier forsvareren.

Eide sier det er helt irrelevant hva Malika Bayan tenkte.

Retten diskuterer om det i denne saken er en sammenblanding av politisk og religiøs forståelse.

– Dersom retten er i tvil om dette er religiøst eller politisk, så skal det komme Merete Hodne til gode. Jeg ser ikke hvordan retten skal komme frem til at det er begge deler når hun er så tydelig i sine uttalelser, sier Eide.

Forsvarer legger ned påstand om at Merete Hodne frifinnes. Hun ber samtidig retten om å frikjenne Hodne fra saksomkostninger dersom hun skulle bli dømt. Dette fordi hun mener saken er prinsipiell og får betydning for langt flere enn Hodne.

Retten antar at dommen foreligger på torsdag denne uka.