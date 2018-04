Alt er klart for felles Nav-kontor

Nav Klepp og Nav Time blir slått sammen frå nyttår. Det vart endeleg avgjort måndag kveld.

Nav-leiaren i Klepp, Geir Erik Ellefsen (bildet), tok initiativet til samanslåinga, saman med kollegaen i Time, Else Rege Grannes. No vert dei to Nav-kontora til eitt. (Arkivfoto: Åge Bjørnevik)