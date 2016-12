Åtvarar mot ekstremt høge bølgjer

- Hold avstand, desse er livsfarlege, melder Hovedredningssentralen på twitter.

Det er også venta springflo. Båtfolk blir oppmoda om å sjekka fortøyingar og at båtane har det bra slik at ein slepp unødvendige aksjonar.

Bygningsbransjen ber folk sikra stillas og byggeplassar.

Forsikringsbransjen fryktar at uværet «Urd» vil gjera stor skade, både på byggeplassar, kaiar, bustadar, og båtar og eigedelar.

- Me er bekymra for at juleferien kom brått på mange byggeplassar, og håpar dei ansvarlege har sjekka stillas, seier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring i ei pressemelding.

Alle bygg under oppføring bør sikrast ekstra godt.

- Sørg for at konstruksjonar med stort vindfang er forsvarlig forankra, oppmodar ho.

Uværet som treff Sør-Norge i dag blir såpass kraftig at meteorologane har gått ut med ekstremvarsel. Det betyr at været kan trua liv og verdiar.

Vinterstormen «Nina» i januar 2015 førte til 10.000 skadar og erstatningar på 600 millionar kroner.