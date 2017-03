- Min klient er veldig skuffa, sjølv om det var befriande å bli frikjent for punktet som galdt beføling. Men det er eit veldig alvorleg punkt han er dømt for, seier advokat Knut O. Eldhuset.

FRIKJENT FOR BEFØLING: - Min klient er veldig skuffa, sjølv om det var befriande å bli frikjent for punktet som galdt beføling, seier Knut O Eldhuset (til venstre), forsvarar for læraren. Både Eldhuset og aktor, Lars Ole Berge, vurderer anke av dommen som blei kjent i går, måndag. FOTO: Brit Romsbotn