«Bare så du vett det», nå er alle Jærnåttå-artistene klare

I løpet av den siste uka har arrangøren hatt artitslepp hver dag på sin Facebookside. Blant dem er Stavangerkameratene, som gjør stor suksess for tida. Også Sivert Høyem og Eva and the Heartmaker tar turen til Jæren siste helgen i mai.