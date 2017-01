Bayan avviser at besøket hos Hodne var planlagt

Aktor ønsker at Malika Bayan skal gi en fri og kronologisk forklaring slik hun husker hendelsen.

– Meg og ei venninne var ute på handletur. Sjekka litt rundt i butikker, og jeg holdt på å bleike håret mitt. Jeg hadde ødelagt håret mitt ganske kraftig, og ville sjekke ut priser før jeg valgte ut frisør, sier hun.

Venninnne var innom flere salonger da de oppdaget Merete Hodne sin salong.

– Da jeg åpnet døren kom Merete mot meg og sa at jeg måtte komme meg ut, og komme meg en annen plass. Jeg ville spørre om prisen, men da fikk jeg beskjed om at hun ikke ville ta på sånne som meg, sier Bayan.

Hijab

– Hvordan var du kledd denne dagen, spør aktor.

– Normalt. Bukse, genser, jakke, sier Bayan.

– Og hijab, spør aktor.

– Ja, sier Bayan.

– Kjente du til Merete fra før?

– Nei, sier Bayan.

Aktor trekker frem at Hodne er en kjent debattperson, og vil vite om Bayan visste hvem hun var.

– Nei, jeg hadde ikke kjennskap til Merete. Jeg oppretta Facebook for ikke veldig lenge siden. Verken meg eller mine venner kjente til henne, sier Bayan og legger til:

– Jeg har ikke lyst å ødelegge noe for Merete. Jeg synes det er kjipt å sitte i denne situasjonen bare fordi jeg hadde lyst å farge håret mitt, sier Bayan.

Vitne for Merete

Før Malika Bayan satte seg i vitneboksen hadde Hodne et av sine vitner inne. Einar Ellingsen forklarte at han hadde sett 5-6 personer deriblant Malika Bayan og en høy person med skjegg stå utenfor Aktiv på Bryne, og planlegge at de skulle gå opp til salongen til Merete Hodne. Aktor spør om dette stemmer.

– Nei, det er helt absurd, sier Bayan.





– Høy mannsperson med skjegg - ringer det noen bjeller, spør aktor.

– Nei. Den eneste mannsperson jeg omgås er eks-mannen min og han er liten uten skjegg, sier Bayan.

– Kan du si litt om hvorfor du bruker hijab, spør aktor.

Malika forklarer at hun konverterte til Islam i 2011. Hun sier hun tenkte i lange tider om hun skulle ta på hijab eller ikke. Hun var ikke helt klar den gang, sier hun.

– Det tok en stund før jeg tok på hijaben. Ofte i løpet av dagen tenker du ikke så mye på Gud, men hijaben er en påminnelse om hvordan jeg skal oppføre meg, og opptre blant andre folk. Jeg ville bli gjenkjent som muslim, sier Bayan.

Religiøse grunner

Bayan sier hun irriterer seg over at hun blir fratatt sin stemme i samfunnet.

– Hvorfor skal folk fortelle meg hvem jeg er og hva jeg står for bare fordi jeg har hijab? Jeg er en vanlig person, jeg vil ikke ha spesialbehandling, jeg vil bare få lov å gå der jeg vil i mitt eget land, sier Bayan.

Malika understreker at hun ikke har problem med å gå til en frisør som behandler både menn og kvinner.

– Jeg har ikke hørt om salonger som er tilrettelagte. Jeg visste at det kunne komme menn inn til frisøren, men det er min avgjørelse, sier Bayan.

Spørsmål fra forsvarer

Merete Hodnes forsvarer spør Malika Bayan hvorfor det gikk 12 dager fra hendelsen til anmeldelsen.

– Jeg var usikker på om jeg skulle gå gjennom alt dette. Men jeg synes det var så urettferdig at jeg følte jeg måtte ta kampen, sier Bayan.

Malika forteller at hun fikk tilsendt innlegg fra Facebooken til Merete Hodne, og at hun til slutt bestemte seg for å anmelde.

– Etter dette hendte og jeg fikk navnet hennes har jeg søkt meg litt rundt for å finne ut hvem hun er, hvilke grupper hun tilhører. Jeg har googla, sett filmer og intervjuer på kveldstid, sier Bayan.

– Hvilken opprinnelse har hodeplagget hijab, spør forsvareren til Hodne.

– Fra religion. Hvis du ser tilbake på islamsk historie vil du se at muslimer brukte det, sier Bayan.

– Er du tro mot Koranen, spør Eide.

– Nei, jeg er ikke den beste. Jeg lever etter deler av Koranen. Jeg er ikke ferdig utdanna, jeg leser enda. Jeg bruker sminker, det er ikke ønskelig. Jeg faster, jeg ber, og jeg drikker ikke. Det er så langt jeg har kommet i min reise, sier Bayan.

Malika spør hva hennes relasjon til religion har med denne saken og gjøre. Eide avviser spørsmålet kontakt, og sier at nå er det hun som stiller spørsmål.

– Deler dine muslimske venner din oppfattelse av hijab?

– Alle deler den oppfatningen om at det er et religiøst plagg, men alle har forskjellige grunner til å bruke det, sier Bayan.

Forsvareren vil vite hvor Bayans venninner ordner håret.

– De fleste gjør det ikke. Mor eller søstre klipper, sier Bayan.

Forsvareren har stilt sine spørsmål og Malika Bayan er nå ferdig i vitneboksen.