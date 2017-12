Berhane gjekk frå bilmekanikar til helsearbeidar - Nå vil Time ha fleire som han

Kommunen garanterer fire menn lærlingplass på sjukeheim for å få ei jamnare fordeling mellom kvinner og menn.

Berhane Haile fortel at det å snakka med pasientane er noko av det beste med jobben som hjelpepleiar. Her saman med to pasientar på Bryneheimen og sjukepleiar Ann Elin Håland. FOTO: Hilde Anette Ebbesvik