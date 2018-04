Brann førte til full stopp i kundeinformasjon

Bane Nor fekk ikkje ut informasjon verken på skjermar eller i høgtalarar då det i går, tysdag, blei full stans i togtrafikken langs Jærbanen.

- Me gjer no ein jobb med å gå gjennom dei interne rutinane våre, slik at me er betre rusta om dette skulle skje igjen, opplyser Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon ved Bane Nor. FOTO: (Arkivfoto)