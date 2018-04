Brynerussen krever filming av sex-samtykke

Årets russekull ved Bryne vidaregåande skule krever at russen dokumenterer samtykke på film før de tar russeknuter som involverer seksuelle handlinger.

Russepresident Selma Ree ved Bryne vidaregåande skule sier til Rogalands Avis at de har innført knuteregelen for å hindre at dumme ting skjer. FOTO: Trude Håland