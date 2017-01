Byggjer giganthall for krisepenger frå staten

Her kan du sjå korleis krisepakken til regjeringa er blitt brukt.



Det underjordiske magasinet ved Jærmuseet skal gje plass til ulike museumsgjenstandar. Blant det som skal få plass, er museet si store samling med landbruksmaskinar.



Ein tredel av arealet i nybygget, skal vera tilgjengeleg for publikum via trapp og heis.

Byggestart i mars

Planlegginga av nybygget har gått ekstra fort. Årsaka til farten er å sikra at museet får dei tiltaksmidlane som er lova.

Målfrid Snørteland, direktør ved Jærmuseet, er glad for at magasinet endeleg kjem på plass.



- Jærmuseet har hatt problem med lagringskapasiteten nesten heilt sidan starten. Samlinga med landbruksmaskinar har vore mykje på flyttefot, og det blir veldig godt å få større lagerplass, seier Snørteland.



Ho reknar med at bygginga kan starta i mars i år. Byggetida er reka til cirka eit halvt år.

Tysdag denne veka vart detaljreguleringa for nybygget vedteke i Utval for tekniske saker og næring. 23. februar skal saka opp i kommunestyret.



Tiltakspakken frå regjeringa er retta mot område som i særleg grad merkar konsekvensane av lågare vekst.



Jærmuseet har også fått tiltakspengar til totalrestaurering av gardsanlegget Audamotland, nabogarden til Vitengarden Jærmuseet.

Har planar om fleire nye bygg

Jærmuseet har fått 18, 3 millionar kroner i tiltaksmidlar til det nye bygget. Totalt er nybygget rekna til å kosta cirka 23 millionar kroner.

Jærmuseet har også planar om nytt kontor- og administrasjonsbygg og ny snikkerverkstad. Arkitekt er allereie engasjert.

Målfrid Snørteland håper at dei konkrete planane for desse bygga vil vera klare til sommaren.



I framtida har også museet visjonar for eit nytt undervisningsbygg nord for bygningane som allereie er på området, blir det opplyst i saka til politikarane.



Regjeringas krisepakke

Hausten 2015 la regjeringa inn ein redningspakke til olje- fylka i Statsbudsjettet. Fleire prosjekter og ein storstilt offentleg opprusting skulle få arbeidsledige ingeniørar ut i jobb. Krisepakken var på til saman 5 milliardar kroner.

Se bildet større Slik er dei 5 krisemilliardane frå regjeringa fordelt rundt i landet. FOTO: Klassekampen (illustrasjon)

– Dette handlar om å sikra arbeidsplassar, og at folk opprettholder kompetanse. Derfor må vi både tenke lang- siktig omstilling og kortsiktig sysselsetting, har samferd- selsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tidlegare sagt.



Jærbladet har saman med ei rekkje andre lokalaviser vore med i eit større graveprosjekt som avisa Klassekampen har leia. Her har me sett på korleis desse milliardane er blitt burkt.



Resultata kan du lesa på nettsida krisepakke.no.