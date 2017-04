 Den nye E39-linja er akkurat like håplaus

Motstandsgruppa på Undheim og Lye forstår lite av det nye motorveg-forslaget.

Olav Taksdal (nummer to frå høgre) og dei andre grunneigarane i motstandsgruppa på Undheim og Lye håpar at Time-politikarane stiller seg bak rådmannen si anbefaling og avviser å greie ut E39 over Høg-Jæren. FOTO: Nils-Ove Støbakk