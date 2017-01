Denne hjerteknuseren ble født på motorveien i går kveld

Lars og Caroline Zachariassen fra Tu i Klepp er i dag lykkelige trebarnsforeldre. Men fødselen til minstemann foregikk ikke helt uten dramatikk. På vei til sykehuset ville ikke lille Kasper vente lenger. I bilen på E39 like ved Ikea kom han til verden i går kveld, elleve dager før termin.



– Jeg satt hjemme på trimsykkelen og syklet i går kveld, da Caroline kom inn og fortalte at vannet hadde gått. Siden våre to første barn kom tidlig, visste vi at vi måtte være raske, sier pappa Lars til Jærbladet dagen derpå.



Zachariassen forteller videre at de kastet seg i bilen med en gang, og rygget rett inn i naboens bil før de raste avgårde på vei til Stavanger universitetssykehus.

Tok imot sønnen

Da de var på motorveien ved Ikea, skjønte paret at de ikke ville klare å nå fram til sykehuset. De ringte derfor nødnummeret til AMK.



– Jeg følte litt at AMK ikke trodde meg. Det er visst flere som ringer og sier at de ikke når fram i tide. Så sier Caroline til meg at jeg må kjøre til siden fordi babyen er på vei ut. Jeg stanset, sprang rundt bilen, fikk av buksa til Caroline og tok imot Kasper, sier Lars og fortsetter:



– Jeg tenkte ikke så mye der og da, jeg bare handlet.

Se bildet større Lars og Caroline Zachariassen sammen med sønnen Lars dagen etter den noe uvanlige fødselen. FOTO: Sonia D. Patella

Da Kasper kom ut, la han den nyfødte gutten på brystet.



– Det var var veldig spesielt og fint. Vi tok på varmen i bilen og fikk tullet klær rundt Kasper. Det var helt spesielt å ta imot sin egen sønn, sier den nybakte trebarnsfaren.



Han forteller også at han er veldig stolt av Caroline som gjorde en fantastisk jobb.

Mange følelser i sving

I ti minutter var foreldrene alene med sin nyfødte sønn før ambulansepersonell, jordmor og politi kom. Mens de ventet oppdaget foreldrene at Kasper hadde navlestrengen rundt halsen. Denne fikk de fjernet fort, og uten problemer.



Alt står nå bra til med både lille Kasper, mamma Caroline og pappa Lars.



– Det gikk veldig fint, men det var uvirkelig. Alt føltes likevel riktig, sier Caroline om den noe spesielle fødselen.



– Det var mange følelser i sving, jeg klarte ikke å sove i går kveld, sier Lars.