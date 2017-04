Dette meiner ordførarane om den nye E39-motorvegen

Medan Time-ordføraren vil ha litt meir tid på seg, er det fleire som allereie har sterke meiningar om kvar den nye hovudvegen bør gå.

Jonas Skrettingland (t.v.) i Hå trur det vil vere ein fordel for Hå kommune å få E39 over Høg-Jæren, men er ikkje heilt sikker enno. På bildet ser me òg Klepp-ordførar Ane Mari Braut Nese og Time-ordførar Reinert Kverneland. FOTO: Leif Tore Sædberg / Statens vegvesen