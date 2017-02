- Dobbeltsporet blir utsett om E-39 blir lagt over Høg-Jæren

Signala seier at samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen ønskjer å greia ut to moglege traséar for ny E39. Det eine er alternativet over Høg-Jæren som blei lansert etter idé frå privatpersonen Rune Gjedrem fra Bjerkreim.