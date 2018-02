Eitt steg nærare sykkelveg langs Nordsjøvegen

Snart seks år etter at arbeidet starta, har Klepp kommunestyre vedtatt reguleringsplanen for gang- og sykkelveg frå Orre gamle kyrkje til Hå grense. No gjenstår det berre å finna pengar – og å få grunneigarane til å selja.