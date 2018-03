Er denne veitegningen løsningen for den jærske bompakken?

– Hvis ikke omkjøringsveien kommer på plass, tror jeg ikke at det blir noen Utbyggingspakke Jæren, sier Time-ordføreren.

Slik ser Klepp og Time for seg at omkjøringsveien kan knyttes sammen med tverrforbindelsen. Dermed vil jærbuene få en «snarvei» til E39, samtidig som de to hovedveiene ved Kleppe/Bryne og Orstad/Kvernaland får redusert trafikk. FOTO: Dimensjon/Sweco