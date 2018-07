Etter et tilfeldig møte på stranda har Maren lagt ut på sitt livs eventyr

Maren Ueland og Marius Fuglestad pakker i forkant av Island-turen. Foto: Frode Olsen, Sandnesposten

Det var da hun lå febersyk i Kambodsja at Maren Ueland innså at det hun aller helst ville var å være ute i den ville, nordiske naturen. Nå er hun på vei tvers over Island. Til fots.