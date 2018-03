Fire menn dømt for å ha smuglet store mengder alkohol til Jæren

Mennene har brukt fraktselskapet Bring for å smugle flere tusen liter med øl og brennevin fra Polen til Rogaland.

Tollvesenet ble møtt av dette synet etter at de ble tipset om øl-lukt i lageret til Bring Cargo AS i Tananger. Under pakker med maling, fargestoffer og skruer, lå det litervis med sprit og øl. FOTO: Politiet