Forsvarar: - Fengsel vil få store følgjer for mannens liv

Forsvarar Knut O. Edhuset la ned påstand om full frifinning for den overgrepsstiltalte læraren frå Jæren.

Eit anna punkt for lærarens forsvarar er at mannen er godt likt, noko som har kome fram gjennom fleire vitneutsegn. - Ingen har kome med negative utsegn kring tiltalte. Fengsel vil få dramatiske følgjer for hans sivile liv, sa Knut O. Eldhuset. FOTO: Brit Romsbotn