Gras- og lyngbrann i Time og Gjesdal er ute av kontroll

Håpet er å få sløkt brannen i løpet av natta.



Klokka 20.30 er meldinga frå politiet at brannvesenet flyttar seg frå Holmahol i Gjesdal til Sikvaland i Time for å prøva å få kontroll der.



Mannskap frå sivilforsvaret er kalla ut for å delta i slukkingsarbeidet. Det same er eit skogbrannhelikopter, samt ekstra brannmannskap.

Se bildet større Brannvesenet arbeider med å slukka brannen som har spreidd seg frå Holmaholvegen i Gjesdal. FOTO: Eugen Hammer, Gjesdalbuen

Meldinga om brannen kom klokka 18.42. Brannårsaka var ein bråtebrann som kom ut av kontroll.



