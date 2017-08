Horpestad-krinsen er splitta i synet på skulen

Dei fleste på bygda vil helst ha skulen der han er, dei fleste i byggjefeltet på Kleppevarden vil helst ha flytting. Dermed blir det vanskeleg for alle å gå på barrikadane.

Den eldste delen av dagens skulebygg er frå 1922. Det skal halda hardt om elevane får feira 100-årsjubileum der. FAU-leiar Inger Karlsen Ree (nummer to frå venstre) har vore forsiktig med å tona flagg, men hallar mot at det er best å flytta elevar og lærarar på Horpestad til den nye skulen ved BMX-banen på Kleppe. Foreldra Ingvild Andtbacka (t.v.), Elin Horpestad og Pål Pollestad, som alle bur i bygda, har veldig lyst til framleis å ha eigen skule. FOTO: Åge Bjørnevik