Hvor er nissen 22.desember?

Nå er det igjen tid for adventskalender. Vår utsendte julenissen besøker hver dag fram mot jul forskjellige steder på Jæren. Klarer du å se hvor nissen befinner seg i dag?

Vet du svaret kan du klikke deg inn på denne linken eller benytte svarskjemaet under.

Vi trekker en vinner hver dag som får Jærbladets egen kaffe. Lykke til!

Vinneren blir annonsert i neste kalenderluke.

I går hadde vi to forskjellige bilder. Et i avis og et på nett. Det som sto på nettsiden var altså det riktige. Det gikk nok litt fort i svingene her.. Mange klarte å svare riktig likevel. Vinneren ble Astrid Moi Grødem. Gratulerer!