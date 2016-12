Innstilte tog langs Jærbanen

Det har vore mykje trøbbel med toga langs Jærbanen dei siste dagane.

Tysdag morgon gjekk togtrafikken langs Jærbanen som normalt, etter å ha vore heilt stengt måndag som følgje av uværet «Urd».

Tysdag ettermiddag blei strekninga mellom Klepp og Egersund stengt. Årsaka var etterdønningar etter uværet «Urd» som måndag førte til at togtrafikken måtte stengast etter at salthaldig nedbør dreiv inn over jernbanesporet.

Den salthaldige nedbøren skapte problem i forhold til signalanlegget.

Problemet med signalanlegget og den salthaldige nedbøren kom tilbake tysdag ettermiddag etter at det hadde kome meir nedbør.



Harry Korslund, pressevakt i Jernbaneverket, opplyser at det no er bestilt spyling av skinnegangen for å få saltbelegget vekk.

Reisande blir bedne om å sjekka nsb.no for detaljar om toga.