Jærbanen står, men ingen informasjon på stasjonen

Jærbanen har stått bom stille siden klokka 8 i dag morges. Det var det ingen opplysninger om på Bryne stasjon da Kristine Håland kom for å ta toget halvannen time senere. Nå håper Bane Nor at togtrafikken kan være i gang igjen klokka 12.