Jærbladets leder: Kuppet som kaster Jæren ut av Vestlandet

Det er ikke opp til fylkespolitikerne i Hordaland og Sogn og Fjordane å definere hva som er Vestlandet. Her er Jærbladets leder om navnekuppet.

Preikestolen er en av de store turistmagnetene på Vestlandet. Et viktig argument for at det blir helt feil å kalle det nye, sammenslåtte fylket for Vestlandet. FOTO: arkiv