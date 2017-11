Jærmuseet brøt kulturminneloven

Museets mellomlagring av masse fra byggeprosjekt kan ha skadet gamle kulturminner.

Jærmuseet opprettet dette massedeponiet på nabotomten til Vitengarden uten godkjenning fra kommunen. Deponiet ligger inn på sikringssonen til to kulturminner, nemlig to gravrøyser og to synlige gardfar til venstre i bildet, og gårdsanlegget Sudabergbråtet, som ligger på den andre siden av massehaugen. I forgrunnen ligger kulturminnet Klauhauane. FOTO: Håvard Ovesen