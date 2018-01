John Sverre mistet to oljejobber - så kom han på ideen bransjen kaster seg på

ANNONSE

John Sverre Gundersen er utdanna innen marinteknikk, og hadde fast jobb som ingeniør. Da oljeprisen falt ble han en av mange som ble permittert på ubestemt tid. Etter å ha vært permittert i et halvt år kom den forventede oppsigelsen. Gundersen ble innleid i en midlertidig prosjektstilling, men da den også falt bort, kom han opp med en ny idé.

– Jeg visste det kunne skje at jeg mistet jobben, men jeg kunne ikke bare sette meg ned og ikke gjøre noe. Det positive med å bli arbeidsledig er jo at man får muligheten til å gjøre noe nytt, sier Gundersen.

Fant opp sjøsikringsramme

Gundersen har jobbet med sjøsikring i oljebransjen i over ti år. Han vet hvor mye arbeid som ligger bak det å få sikret nødvendig utstyr ombord på offshore-fartøy i Nordsjøen. Det er store operasjoner der det skal være dialog med alt i fra team i utlandet til crewet på kaia, kommunikasjon med båten og informasjon til kunden. Skulle det plutselig skje endringer i prosessen, blir det mange timer med arbeid for å få kabalen til å gå opp på nytt.

– Jeg har gått to-tre år med dette i bakhodet. Ideen kom i ren frustrasjon, sier han.

Det er strenge krav til sikring av last på konstruksjonsskip. Svære konteinere på flere tonn må festes godt og kunne tåle trykket fra sterke bølger og kraftig vind på havet.

Lasten har tradisjonelt sett blitt festet til stålbjelker som sveises fast til dekket ombord på skipet. Løsningen Gundersen kom opp med innebærer å feste last til en stålbjelke med flyttbare fester, som enkelt kan tilpasses de forskjellige komponentene som skal heises ombord. Forskjellen fra det tradisjonelle opplegget, er at utstyret nå festes til sjøsikringsrammen uten sveising, før heisekrana løfter det ombord på skipet.

Se bildet større Her ser en hvordan konteineren er festet til sjøsikringsbjelkene som lastes ombord. FOTO: MobiDeck

– På denne måten kan vi gjøre alt i ett løft, i tillegg til at en ikke trenger å gjøre like mange sveiseoperasjoner som før, forklarer Gundersen.

Deltok på messe

John Sverre lanserte ideen sin til Sigbjørn Ullestad som han har blitt kjent med gjennom ulike jobber.

– Han synes ideen var god og mente vi måtte få den ut på markedet så fort som mulig, forteller Gundersen.

31. desember 2015 startet de selskapet Mobideck AS. De sendte inn patentpapirer og søkte støtte fra Innovasjon Norge. Målet var å demonstrere løsningen deres på en messe for fjernstyrt undervannsteknologi (FFU) som ble arrangert på Sola knapt en måned etter at de hadde startet nytt firma.

– Vi gav oss selv to måneder på å finne et marked for ideen vår. På FFU-messa traff vi en kunde som hadde problemet vi kunne løse.

Første bestilling

Teknologimessa ble fruktbar for forretningspartnerne. Tre uker senere leverte de sin første bestilling til ingen ringere enn Statoil. Etter hvert har det rullet inn med nye bestillinger fra blant annet Subsea 7 og Petromarker.

– Det første året vårt var helt fantastisk. Vi fikk litt av en pangstart i og med at vi fikk en kunde med en gang. Omsetningen gikk over all forventning, sier de.

Fordel på godt og vondt

Kompanjongene mener de har truffet markedet i riktig tid.

– Tidspunktet har vært en fordel for oss på godt og vondt. Nedturen i bransjen har gjort at det er interesse for å se på løsninger som kan spare penger, sier Ullestad.

De hadde på forhånd regnet ut at løsningen deres ville spare kundene 30 prosent. Nå har de fått tilbakemeldinger på at sjøsikringsrammen leverer besparelser på inntil 50 prosent.

– Det koster å ha personell i sving i tillegg til at det koster å ha båten liggende til kai. Nå når flere og flere kontrakter går på fast pris, er det behov for å spare inn der man kan, sier Gundersen.

Mye i gjære

I kjølvannet av den ene ideen, dukket også en annen idé opp. MobiDeck har lansert et planleggingsverktøy og et eget selskap som heter Deckplanner sammen med programvareselskapet Goontech, som står for kodingen. Her vises fartøyets dekk der en enkelt kan plassere lasten rundt på dekket. Verktøyet er ute i en betaversjon og testes av fire forskjellige kunder som leverer tilbakemeldinger om hva de mangler og hva som fungerer.

Se bildet større Mobideck har også lansert et programverktøy der enkelt kan plassere lasten rundt på dekket. FOTO: MobiDeck

– Selve planleggingen tar mye tid. Det er fascinerende å se hvor mye en kan spare når behovet for annen software elimineres, sier Gundersen.

De to kompanjongene synes det er spennende og motiverende å jobbe med sitt eget selskap.

– Det er gøy å få det til. Vi har mye spennende i gjære for det neste året.