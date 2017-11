Klepp og Time kan få felles Nav-kontor

Dersom politikerne gir klarsignal, kan sammenslåingen skje allerede i januar 2019.

Else Rege Grannes (t.v.), enhetsleder Nav Time, Geir Erik Ellefsen, enhetsleder Nav Klepp og prosjektleder June Borsheim mener at en sammenslåing av de to Nav-kontorene vil være positivt. FOTO: Nils-Ove Støbakk