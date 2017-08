Klepp skal vurdera valkort på nynorsk

I nynorsk-kommunen Klepp får innbyggjarane valkortet sitt på bokmål. Mållaget stussar, ordføraren vil sjå på saka.

Leiaren i Klepp Mållag, Else Berit Hattaland, stussar over at valkorta i Klepp er på bokmål. Ordførar Ane Mari Braut Nese er innstilt på å byta tilbake til nynorsk. FOTO: Åge Bjørnevik