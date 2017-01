Kommenterer ikkje ulovleg parkering på naboeigedommen

Tommy Kvia, dagleg leiar i Forum Jæren, er glad for dei nye parkeringsreglane som blei innført i Bryne sentrum i januar.

VIL FYLLA MEIR: - Det har gått litt trått, og folk på Bryne har ikkje vore vant med å betala for parkering. Men me har sett ein liten auke i belegget etter nyttår då den nye parkeringsordninga for Bryne blei innført, seier Tommy Kvia, dagleg leiar i Forum Jæren. FOTO: Brit Romsbotn