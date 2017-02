Kontrollert nedbrenning i gang på Sikvaland

Kontrollert nedbrenning inneber at brannmannskapa ikkje er i gang med aktiv brannsløkking, men er på staden og passar på at brannen ikkje spreiar seg.



- Brannen skal vera under kontroll. Mannskapa på staden følgjer med på at brannen ikkje blussar opp, i tilfelle det til dømes blir sterkare vind i området, seier operasjonsleiar Henning Andersen.



Det lukkast ikkje Jærbladet å få kommentar frå Rogaland Brann og Redning IKS ved 22.00-tida tysdag.