Barselomsorg: - Kortare liggjetid vil krevja fleire årsverk

Jærkommunane er per i dag ikkje rusta til å ta i mot nybakte mødrer få timar etter fødselen.

FUNGERER I DAG: Kommunalsjefane på Jæren meiner tilbodet til barselkvinner fungerer slik ordninga er i dag. Frå venstre: Marianne Sund, kommunalsjef for helse og velferd i Klepp, Jørn Kosmo, fungerande kommunalsjef for helse og sosial og Grethe Thu Skadberg, fungerande kommunalsjef for oppvekst i Time kommune. FOTO: Arkivfoto/privat foto